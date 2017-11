Ainda recentemente encerraram o seu período Brotzmann, que os viu reunidos ao lendário saxofonista alemão, encontro firmado com um álbum, Black Bombaim & Peter Brotzmann, editado em 2016, e uma série de explosivos concertos, mas o trio barcelense, nome de destaque no rock psicadélico/cósmico/exploratório por cá criado, já está a pensar no próximo passo. Ou melhor, nos próximos passos. A banda de Ricardo Miranda (guitarra), Tojo Rodrigues (baixo) e Paulo Senra (bateria) prepara-se para iniciar um Dezembro o peculiar processo de criação do próximo álbum — e vamos poder acompanhá-lo devidamente.

A partir de Dezembro, a banda de Titans irá trabalhar com Pedro Augusto (Ghuna-X, Live Low), Luís Fernandes (Peixe:Avião) e Jonathan Saldanha (HHY & The Macumbas) na música que ouviremos registada em disco em 2018. O novo álbum será construído em três momentos. Em cada um deles, a banda trabalhará em residência com cada um dos nomes referidos, a quem foi pedida a composição de uma peça original, a desenvolver em conjunto com os Black Bombaim.

Pedro Augusto será o primeiro e o resultado da colaboração, em formato ensaio aberto, será revelado dia 16 de Dezembro no Círculo Católico e Operário do Porto (entrada livre). Seguir-se-ão, em Janeiro, no mesmo formato, as sessões com Jonathan Saldanha, e em Fevereiro, o trabalho com Luís Fernandes. Ambas serão apresentadas em formato ensaio livre em locais a anunciar.

