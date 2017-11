Uma biblioteca de aspecto futurista, que disponibiliza 1,2 milhões de livros, abriu na China no dia 1 de Outubro. O edifício, cujas imagens têm feito sucesso nas redes sociais, foi construído em Tianjin, uma cidade costeira localizada a cerca de 100km da capital Pequim.

A construção da biblioteca contou com a colaboração de arquitectos holandeses da agência de design e arquitectura MVRDV e projectistas locais, indica o The Telegraph. O edifício, que faz lembrar um ‘olho gigante’, tem cinco andares cobertos de estantes do chão até ao tecto.

“O interior da biblioteca de Tianjin Binhai é quase como uma gruta, uma estante contínua”, disse ao mesmo jornal Winy Maas, co-fundador da MVRDV, fundada em Roterdão em 1993, explicando ainda que o edifício foi construído em “tempo recorde” - três anos.

No centro da biblioteca encontra-se um auditório esférico. “As estantes são óptimos espaços para se sentar e ao mesmo tempo permitem aceder aos andares de cima. Os ângulos e as curvas estão destinados a estimular diferentes usos do espaço como ler, andar e serem lugares de encontros e debates. Juntos formam o ‘olho’ do edifício para ver e ser visto”, disse ainda Maas ao The Telegraph.

Texto editado por Pedro Guerreiro

