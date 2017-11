A visibilidade que as plataformas online dão a algumas pessoas pode transformar perfeitos desconhecidos em influencers. Só que não é com o sucesso adquirido da noite para o dia que essas pessoas se tornam sábias e tomam as decisões mais acertadas. É a pensar nelas que foi criado um curso de seis meses para influencers, pessoas que através das redes sociais influenciam as outras.

A formação é na academia da Condé Nast, em Milão, e dura seis meses. O primeiro curso começou no início deste mês e os temas versam sobre o influencer marketing, ou seja, sobre o marketing feito por quem tem alguma influência no universo virtual.

Com o foco em beleza e lifestyle, a turma de 20 estudantes – seleccionados entre 2000 candidatos, segundo dados avançados pela WWD –, vai ter aulas com colaboradores da grande editora, assim como com professores da faculdade de gestão de Milão.

O curso, que tem parceria da L'Oréal Luxe Italia, termina em Março, depois de 240 horas de formação em media digital e social, incluindo fidelização do público, gestão de comunidades, edição de vídeo e fotografia, e estratégia de conteúdo.

