Evitar repetir orações como "papagaios" é o que o Papa Francisco pede a quem reza. O Papa falava nesta quarta-feira, numa audiência geral, na Praça de São Pedro. Sobre a cerimónia eucarística, Francisco aconselha a que não se fale com o vizinho do lado e que sejam encontrados "momentos de silêncio".

"Quando vamos à missa, às vezes, chegamos cinco minutos mais cedo e começamos a bisbilhotar com quem está ao nosso lado. Mas não é o momento de bisbilhotar, é o momento do silêncio para preparar-se para o diálogo, é o momento de recolher-se no coração para preparar o encontro com Jesus", explicou.

Afinal, "a missa é oração, é a oração por excelência, a mais alta, a mais sublime e, ao mesmo tempo, a mais concreta". "Lembrem-se o que vos disse na semana passada: Não vamos para um espectáculo, vamos para o encontro com o Senhor e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos", disse.

Há uma semana, o Papa pediu aos fiéis para que não usem os telemóveis durante as celebrações eucarísticas, e nesta quarra-feira voltou a criticar os comportamentos que fazem da missa "um espectáculo".

No final da audiência geral, o Papa dirigiu uma saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, vindos de Portugal e do Brasil: "Queridos amigos, sois chamados a ser testemunhas da alegria no mundo, transfigurados pela graça misericordiosa que Jesus nos dá na Santa Missa. Desça sobre vós e sobre vossas famílias a bênção de Deus."

