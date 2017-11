O actor e ex-jogador de futebol americano Terry Crews revelou no programa televisivo da manhã da ABC que também ele foi vítima de assédio e chegou a apresentar queixa contra um "executivo de alto nível de Hollywwod".

Na entrevista ao Good Morning America, desta quarta-feira, Crews, 49 anos, disse o nome do seu alegado agressor, Adam Venit, que, soube a ABC foi "suspenso na sequência de uma investigação interna sobre o assunto".

Trata-se de um profissional que é chefe do departamento de filmes da WME e agente de várias celebridades. "Ele está ligado a provavelmente todos os que eu conheço neste negócio", contou Crews.

Tudo terá começado em Fevereiro de 2016, quando o executivo "agiu de uma forma estranha" com o actor, numa festa. Apesar dos avanços de Venit, o actor recuou sempre, mas percebeu que o executivo não ia parei. "Nessa altura, empurreio-o, ele cai por cima de outras pessoas [que estavam na festa] e começa a rir, a rir. Deixem-me dizer-vos que nunca me senti tão pouco masculino, como se fosse um objecto. Fiquei horrorizado", descreve.

O actor conta ainda que se não fosse a mulher, Rebecca King-Crews, que também se encontrava na festa, teria batido em Venit, ela ensinou-o a aprender a lidar com as situações sem recorrer à violência. No entanto, "quando olhei para ele, senti raiva. E quando eu digo raiva, era como se quisesse abrir-lhe um buraco na cabeça." No regresso a casa, o ex-atleta continuava tão furioso que "quase arrancou o volante" de carro.

O ex-atleta disse que esquecera o incidente até se tornar conhecido o caso Weinstein, há mais de um mês. Na altura, Crews pensou: "Ó meu Deus, isto foi exactamente o que aconteceu comigo. Compreendo por que não falaram mais cedo." Agora, houve essa crítica – por que não disse nada antes? "Eu não vou ser humilhado. Não fui eu que fiz nada de errado", conclui.

