Ao fim de uma reunião de três horas com as secretárias de Estado da Educação e do Emprego Público, Mário Nogueira anunciou que a greve de professores convocada para esta quarta-feira vai manter-se. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) diz aliás que “vai depender muito da adesão dos docentes aquilo que o Governo vier a decidir” no que diz respeito à contagem do tempo de serviço para progressão na carreira

Nogueira adiantou que nesta reunião com a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, e a do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, “não ficou fechada a porta para todo o tempo de serviço dos professores vir a ser contado para efeitos de progressão”.

O Governo, disse, ter-se-á mostrado “disponível” para encarar a progressão de todos os professores, “embora de forma faseada no tempo”, indicou o dirigente sindical.

A Fenprof já se mostrou disponível para negociar esta modalidade e indicou que ainda poderá ser contactada pelo Governo esta noite, o que não alterará, contudo, a convocação da greve para amanhã.

