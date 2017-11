Fenprof mantém manifestação apesar de ausência do ministro

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai manter a greve e manifestação junto ao Parlamento, na quarta-feira, apesar da ausência do ministro da Educação, que hoje foi internado, disse à Lusa o secretário-geral da estrutura sindical.

PUB

"A nossa luta não é contra o ministro, é contra o Orçamento do Estado", afirmou Mário Nogueira, acrescentando ter indicações de que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, deverá ser substituído pelos secretários de Estado no debate da especialidade do orçamento, marcado para quarta-feira.

Para o mesmo dia, a Fenprof, a Federação Nacional da Educação (FNE) e outros sindicatos marcaram uma greve nacional e uma manifestação junto do parlamento.

PUB

Contactado pela Lusa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, disse, por sua vez, que se reunirá durante a tarde de hoje com os dirigentes da estrutura para decidir o que fazer relativamente às ações agendadas para quarta-feira.

O ministro da Educação vai faltar à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, na sequência do seu internamento hospitalar por tempo ainda indeterminado, disse à Lusa fonte oficial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo a mesma fonte, Tiago Brandão Rodrigues foi internado hoje de manhã numa unidade do Serviço Nacional de Saúde em Lisboa, com o diagnóstico de síndrome vestibular agudo.

O ministro cancelou a agenda prevista para hoje e vai ficar sob vigilância médica nos próximos dias.

PUB

PUB