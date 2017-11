Pedro Santana Lopes considera “uma falta de visão significativa” anunciar um aumento de impostos, como aquele que, segundo sustenta, o Governo está a fazer através do Orçamento do Estado para 2018, numa altura em que o crescimento da economia portuguesa é de 2,5% no terceiro trimestre.

“Os investidores estão muito atentos e a nível europeu é muito importante crescer acima dos 3%”, argumentou o candidato à liderança do PSD, à margem de uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), onde iniciou um dia dedicado a contactos com militantes social-democratas no arquipélago.

Dois dias depois de ter elogiado o trabalho do ministro das Finanças, Mário Centeno, Santana muda o tom para comentar os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, sobre a evolução da economia portuguesa, e que considera ficar aquém das expectativas.

“Dá sinais errados da parte do Governo, nomeadamente pela condescendência com as exigências dos outros partidos que apoiam o governo”, aponta Santana Lopes, acrescentando que “embora os números não sejam motivo de preocupação”, é necessário haver medidas no próximo Orçamento do Estado que favoreçam o investimento, para que o país cresça acima da média europeia.

“Portugal precisa cada vez mais, como de pão para a boca, de investimento, para gerar emprego e fazer crescer a economia, para que cheguemos pelo menos a média europeia”, afirma, sustentando que o que se vê é precisamente o contrário.

“O que se anuncia agora no Orçamento do Estado é uma maior derrama estatal e a subida do IRC, o que é de uma falta de visão muito significativa e só existe por cedência aos outros parceiros da coligação”, sublinha, avisando que o país vai pagar, “mais tarde ou mais cedo” o facto de ser governado por uma frente política de esquerda. “Pagamos por não estarmos a crescer ao nível que todos nós almejamos.”

