O Governo vai criar uma nova empresa pública para a gestão da floresta para que seja o Estado a dar o exemplo de uma "gestão pró-activa" daquele sector, anunciou esta manhã o ministro da Agricultura no Parlamento. Porém, apesar de prometer que a nova estrutura terá "expressão orçamental" no Orçamento do Estado para o próximo ano, Capoulas Santos não especificou verbas, nem prazos nem mesmo competências.

O ministro da Agricultura, que está a ser ouvido no âmbito da discussão do OE2018, disse, a dada altura, que o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas terá um aumento orçamental de 15 milhões de euros através do Fundo Florestal Permanente, para as despesas com a prevenção, passando assim para os 40 milhões de euros. Mas, numa outra fase, falou também numa verba de 50 milhões de euros.

"Não quero antecipar-me às negociações que estão em curso [com os partidos à esquerda do PS], mas em princípio haverá ainda mais 32 milhões de euros de acréscimo que permitem dar resposta aos principais desafios da reforma da floresta", acrescentou o ministro sem, no entanto, entrar em pormenores.

