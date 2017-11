Panteão I

Todo o capital que a Web Summit angariou nestes últimos dias, à custa das televisões, jornais e dos nossos políticos, foi por água abaixo. Então vão realizar uma jantarada para o encerramento, no Panteão Nacional? Decerto que o nosso Eusébio e a nossa querida Amália não aprovaram esta manifestação gastronómica. Será que isto também fraz parte do empreendedorismo e das novas tecnologias? Razão tem o João Miguel Tavares. Mas o mais grave disto tudo , é o nosso governo vir atirar areia para os nossos olhos, dizendo que vai alterar a lei que o “outro [Governo]” fez. Então… apesar da lei permitir esse devaneio, não tem de haver alguém a autorizar a utilização do monumento? Às tantas, foi o porteiro que autorizou.

José Bartolomeu, Alferrarede

Panteão II

A crónica de Rui Tavares, no PÚBLICO, acerca do jantar no Panteão Nacional, promovido pela Web Summit/2017, foi uma "sopa de pedra" de opiniões. Ficou "estupefacto" com a leitura nas redes sociais de profanação de cadáver e misturou tudo: missas católicas num monumento nacional duma república laica, juntou Amália, Eusébio, Teófilo de Braga, Manuel de Arriaga e Camões, com Aristides de Sousa Mendes, passeou-se pelas cervejas e as latrinas da Praça do Comércio, e aterrou na Praça de São Pedro, no Louvre e no Kremlin.

Não contente com isso, foi buscar os feriados abolidos pelo governo do PSD e CDS, como, isso sim, relevante. Um jantar à luz de velas, num Panteão, mais parecendo uma manifestação satânica, não passa, para Rui Tavares, de uma confraternização de amigos, mas como diria Ary dos Santos, o Rui pode dizer tudo o que quiser, mas o dicionário da Língua Portuguesa, diz: Panteão: monumento onde são guardados os restos mortais de figuras ilustres. Não é propriamente o salão de congressos da FIL.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Pobre, velho, só é abandonado

Nas suas recentes declarações ao país, mais desajeitadas que desastradas, o nosso ministro da saúde devia ter alterado a ordem dos adjectivos! Pobre, o país?! Nem tanto assim! Se somarmos as quantias trazidas a público nos numerosos episódios de corrupção e que tanto tardam a ser resolvidos, concluímos que não somos tão pobres como parecemos...

Velho?! Sim, ainda bem! Vivemos mais e melhor enquanto aguardamos que um qualquer governo , lúcido e corajoso, decrete uma verdadeira política de natalidade que encoraje os portugueses em idade produtiva.

Só?! Sim, porque foi abandonado. Venham comigo ao interior e verão como o saudoso bispo de Setúbal acertou quando diagnosticou um país hemiplégico a aguardar terapêutica adequada.

Não seria agora altura do governo nos vir dizer que é feito da tão proclamada "Unidade de Missão para o Desenvolvimento do Interior" que tudo leva a crer que desapareceu para parte incerta?!



José Mauel Pavão, Porto

