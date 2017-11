Pelo menos três pessoas morreram num tiroteio numa escola primária no norte do estado norte-americano da Califórnia, avança o Los Angeles Times. Entre as vítimas mortais encontra-se o atirador, morto pela polícia, segundo confirmam as autoridades no local.

O tiroteio terá ocorrido por volta das 8h00 locais (16h em Lisboa) em Rancho Tehama, uma localidade a cerca de 200km de Sacramento. Segundo o assistente do xerife do condado de Tehama, Phil Johnston, vários crianças terão ficado feridas, mas ainda não é conhecido o número exacto de vítimas.

De acordo com o mesmo jornal, Johnston disse estarem “100 agentes em Rancho Tehama neste momento”. “Sei que resgatamos vários estudantes. Sei que existem várias crianças que estavam na escola e estão agora num local seguro”, explicou.

A área de Rancho Tehama encontra-se vedada. Um comunicado emitido pela administração escolar regional, citado pelo Los Angeles Times, confirma o incidente mas não indica mais detalhes.

