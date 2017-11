Um dia depois de o comandante das Forças Armadas do Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ter realizado uma rara intervenção pública exigindo o fim daquilo que considera ser uma “purga” no partido do poder, o Zanu-PF do Presidente Robert Mugabe – que na semana passada demitiu o segundo vice-presidente – e de garantir que o exército interviria se necessário, foram avistados tanques a dirigirem-se para a capital, Harare. Horas depois, o Zanu-PF acusou Chiwenga de traição.

Segundo noticiou a Reuters, citando testemunhas no terreno, foram avistados dois tanques estacionados na principal estrada que liga Harare e a cidade de Chinhoyi, numa zona localizada a cerca de 20 quilómetros da capital. Outras testemunhas referiram que quatro tanques fizeram inversão de marcha quando chegavam a Harare e seguiram em direcção ao complexo da guarda presidencial situado num subúrbio da capital.

No entanto, e apesar dos rumores de um golpe iminente, não há notícia de qualquer acção militar. Assim o disse a imprensa estatal, como também noticiou mais tarde a própria Reuters.

O aviso do líder das Forças Armadas e o crescimento da tensão surgem depois da demissão do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que começava a ser apontado como o sucessor do Presidente Mugabe, numa decisão que foi vista como uma forma de abrir caminho ao poder à primeira-dama Grace Mugabe. Em Dezembro vai realizar-se o congresso do Zanu-PF onde será escolhido o próximo vice-presidente.

Esta terça-feira, e após a declaração de Chiwenga e os relatos de movimentações de tanques, o Zanu-PF acabou por reagir e declarar que não vai ceder à pressão militar, acusando o chefe das Forças Armadas de traição.

