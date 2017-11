A Coligação Internacional de combate ao Daesh que une forças norte-americanas, britânicas e curdas autorizou o transporte seguro e secreto de milhares de combatentes do Daesh e das suas famílias para fora de Raqqa, a sua antiga capital síria, revela uma investigação conduzida pela BBC. A escolta incluiu alguns dos mais importantes membros do Daesh, que depois seguiram para outras paragens na Síria ou mesmo para a Turquia, resume a BBC.

O acordo que permitiria a fuga dos combatentes do Daesh de Raqqa foi organizado por autoridades locais e chegou depois de quatro meses de luta que deixaram a cidade praticamente deserta. O acordo acabaria com a luta e pouparia vidas de combatentes árabes, curdos e da oposição ao Daesh. Porém, também permitiu que muitas centenas de combatentes do Daesh escapassem da cidade.

“Levámos cerca de quatro mil pessoas, incluindo mulheres e crianças – o nosso veículo e os veículos deles combinados. Quando entrámos em Raqqa pensávamos que tínhamos cerca de 200 pessoas para recolher. Só no meu veículo levei 112 pessoas”, conta Abu Fawzi, um dos motoristas.

Abu Fawzi foi contactado pelas Forças Democráticas da Síria (SDF), um grupo apoiado pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América. Foi-lhe dito que teria de transportar centenas de famílias deslocadas por causa dos conflitos para um campo a norte, um trabalho que demoraria seis horas, no máximo.

Quando chegou o momento, Fawzi percebeu que tinha sido enganado. A viagem demoraria três dias “intensos” e a carga humana correspondia não a famílias a fugir dos conflitos, mas aos próprios combatentes do Daesh, das suas famílias e de toneladas de equipamento de guerra.

Outro motorista descreve que a escolta se estendia por cerca de seis a sete quilómetros. Incluía cerca de 50 camiões, 13 autocarros e mais de 100 veículos do Daesh. Imagens recolhidas secretamente mostram combatentes do Deash atulhados em cima dos veículos. Apesar de o acordo se referir apenas a transporte de armas pessoais, os combatentes do Daesh transportaram dez camiões carregados com armas e munições.

O coronel Ryan Dillon, porta-voz da Coligação Internacional – Operation Inherent Resolve – assumiu que não queriam “que ninguém saísse” e aponta o dedo aos sírios. “Eles são quem está a lutar e a morrer, logo são eles que tomam as decisões sobre as operações”, justificou. A mesma fonte militar insiste ainda que apenas quatro combatentes estrangeiros do Daesh saíram de Raqqa e estão sob custódia da SDF.

Os motoristas contam ainda que apesar de terem ajudado na fuga dos combatentes terroristas, isso não tornou a viagem mais agradável para nenhum deles, denunciando maus-tratos e abusos físicos, acompanhados de ameaças.

