A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) encerrou a delegação no Porto, uma decisão justificada pelo facto de boa parte das actividades já se encontrarem concentradas em Lisboa, apurou o PÚBLICO junto de fonte oficial.

O encerramento da delegação, onde trabalhavam quatro funcionários, ocorreu no final do mês de Outubro.

De acordo com a mesma fonte da CMVM, a abertura da delegação tinha sido justificada pela existência da Bolsa de Lisboa no Porto, que funcionava de forma autónoma da de Lisboa, e que encerrou há cerca de duas décadas. Também existiam intermediários financeiros com sede no Porto, o que praticamente já não acontece.

Ao longo dos anos, diferentes serviços foram sendo concentrados em Lisboa. O serviço de apoio ao investidor também já é prestado por via electrónica ou por telefone, o que contribuiu para o esvaziamento dos serviços no Porto.

Um dos últimos acontecimentos mediáticos na delegação nortenha da CMVM foi a entrega da documentação da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Sonae sobre a Portugal Telecom, em 2006.

