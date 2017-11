Os Cleveland Cavaliers recuperaram na segunda-feira de uma desvantagem de 23 pontos para derrotarem fora os New York Knicks, por 104-101, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Depois de terem estado a perder por 23 pontos no terceiro período e por 15 no quarto, os "Cavs" conseguiram a maior recuperação da época na NBA, muito por culpa dos nove triplos conseguidos no derradeiro parcial.

LeBron James marcou 23 pontos e fez 12 assistências, com Kyle Korver a conseguir 19 dos seus 21 pontos no quarto período, permitindo aos finalistas vencidos da última temporada subir ao nono lugar da Conferência Este, com sete vitórias e outras tantas derrotas.

No sexto posto do Este (sete triunfos e seis derrotas), os Knicks perderam a oportunidades de vencerem pela segunda vez o conjunto de Cleveland esta época, apesar dos 28 pontos e dez ressaltos de Tim Hardaway Jr, num encontro em que Kristaps Porzingis esteve desinspirado, apesar dos 20 pontos.

