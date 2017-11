A estreia de Pokémon the Movie: I Choose You! nas salas de cinema, neste início de Novembro, está gerar uma polémica tão inesperada quanto o que lhe está na origem. Os fãs da série animada não estão a gostar de ver, e ouvir, a icónica e amarela mascote de Pokémon proferir algumas palavras. Porquê? Pikachu não deveria falar línguas humanas (japonês, inglês ou qualquer outra para a qual o filme seja traduzido). Pikachu só deveria dizer Pikachu. É uma regra canónica da série.

À excepção de Meowth, o rival de Pikachu, todos os outros pokémons nunca conseguiram falar com os humanos, apenas diziam o seu nome. No entanto, numa cena de Pokémon the Movie: I Choose You! em que Ash Ketchum, o protagonista, está a sonhar, Pikachu fala com o seu treinador. "Quero ficar contigo para sempre", diz. É esta a frase que está gerar contestação entre espectadores mais ciosos no Reino Unido e no Brasil.

A voz aguda da personagem de anime, que torna a cena ainda mais perturbadora para os fãs, é outro aspecto criticado. Kate Bristol, a actriz que dá voz ao famoso Pokémon disse numa declaração que os outros membros do elenco tinham achado toda a situação “bizarra” e “muito estranha”, cita o o britânico Guardian. Um jornalista do Buzzfeed partilhou um vídeo, gravado numa sala de cinema, em que a plateia estremece com a frase de Pikachu.

“Eu sentei-me no cinema com o resto do elenco enquanto que todos gritavam 'que raio?' e eu fiquei ali a rir sobre quão bizarro tudo foi, especialmente depois de ouvir a minha voz aguda”. Mas Kate Bristol disse ter feito o melhor para conseguir imitar a voz da actriz nipónica Ikue Otani.

Os fãs recorreram às redes sociais, especialmente o Twitter, para partilhar os seus comentários sobre o filme e mostrar estarem incomodados com esta nova "versão" do famoso Pokémon. O site brasileiro G1 (da rede Globo) recolheu alguns tweets de fãs desagradados com Pokémon the Movie: I Choose You!, em particular com a cena em que Pikachu fala.

O filme Pokémon the Movie: I Choose You!, de Kunihiko Yuyama (o mesmo realizador da série, desde 1997, e dos filmes anteriores), estreou-se no Japão a 15 de Julho, mas só agora está a chegar às salas do resto do mundo.

