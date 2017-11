A tournée de Shakira, que passava pela Altice Arena em Lisboa no dia 22 de Novembro, foi adiada por motivos de saúde. “Devido a uma hemorragia nas cordas vocais, Shakira foi aconselhada a adiar qualquer actuação para permitir curar-se adequadamente antes de começar a sua tournée mundial e evitar qualquer dano adicional”, lê-se no comunicado da promotora Live Nation, citado pelo jornal El Mundo.

A El Dorado World Tour será adiada para 2018, não havendo ainda informação de novas datas. “Guardem as vossas entradas pois anunciaremos novas datas para todos os espectáculos que foram adiados”, lê-se na nota de imprensa que informa que a artista se encontra “incrivelmente agradecida pela lealdade, paciência e apoio dos seus fãs” e que “mal pode esperar por voltar aos palcos”.

A digressão da cantora, vencedora de 12 Grammys, promove o seu álbum El Dorado. O 11.º álbum da artista atingiu o número um no iTunes em 37 países e foi distinguido com cinco discos de platina nos Estados Unidos. O vídeo do single Chantaje é o mais visto de sempre da cantora e tornou-se o quinto vídeo a ultrapassar os mil milhões de visualizações.

Numa nota no seu site, a artista agradece também aos filhos e à sua equipa, que supera as 60 pessoas, e que tem trabalhado nos últimos cinco meses para "ajudar a montar o melhor espectáculo da [sua] carreira artística".

