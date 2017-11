A 29.ª temporada Música em São Roque, a decorrer até 19 de Novembro, tem atraído um público numeroso, tanto para os concertos como para as actividades pedagógicas e visitas guiadas aos espaços do património arquitectónico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, promotora da iniciativa. A programação tem tido o mérito de dar a conhecer várias obras raramente interpretadas, com destaque para a música portuguesa, e de combinar agrupamentos jovens com alguns veteranos.

Intitulado De Profundis, palavras iniciais do Salmo 130, o concerto de abertura foi um momento marcante não só pela forma como deu coerência a um repertório que abrange quase quatro séculos de música, mas também pelo alto nível da interpretação.

29.ª Temporada Música em São Roque Coro Gulbenkian Paulo Lourenço (direcção musical) Lisboa, Igreja de São Roque 20 de Outubro, às 21h30

PUB

PUB

O Coro Gulbenkian, sob a direcção de Paulo Lourenço, mostrou-se em grande forma, evidenciando perfeição técnica, forte sintonia e flexibilidade de nuances expressivas. Estiveram em destaque as obras dos portugueses António Pinho Vargas (De profundis) e Eurico Carrapatoso (Missa sine nomine, uma homenagem aos polifonistas da escola de Évora), com horizontes estéticos e universos expressivos bem distintos, mas ambas ilustrativas de um hábil e idiomático domínio da escrita coral. O restante programa pôs em foco a versatilidade do Coro Gulbenkian em estilos tão diversos como os de Allegri (com o famoso Miserere), Lotti (recorrendo à espacialização para pôr em destaque os efeitos da policoralidade), Verdi, Pärt e Eriks Esenvalds.

29." Temporada Música em São Roque La Batalla Lisboa, Mosteiro de Santos-o-Novo 5 de Novembro, às 16h30

O agrupamento La Batalla, criado em 1984 por Pedro Caldeira Cabral, apresentou na Igreja do Mosteiro de Santos-o-Novo um dos seus programas de maior sucesso: Speculum Mirabilium — Cantigas de Loor e Miragres de Santa Maria em Terras de Portugal, com uma selecção temática de algumas das mais belas Cantigas de Santa Maria, compiladas na corte de Afonso X, “o Sábio”, e trechos instrumentais com forte componente de improvisação.

29ª Temporada Música em São Roque Americantiga Ensemble e 33 Ánimos Lisboa, Convento de São Pedro de Alcântara 12 de Novembro, às 16h30

Tendo em conta que, no caso das peças cantadas, o que chegou até nós foi apenas a melodia (existindo inclusive divergências no âmbito da interpretação dos valores rítmicos), a relevância que a componente instrumental adquire nas recriações de La Batalla põe em evidência a versatilidade dos seus músicos, que apostam num diálogo criativo entre conhecimento histórico (musicológico, literário e iconográfico) e as práticas musicais de tradição oral do espaço mediterrânico.

Um especial fascínio ao nível tímbrico e visual decorre da variedade de réplicas de instrumentos medievais usados, mas o cerne do legado trovadoresco encontra-se na parte vocal, liderada pelo poder narrativo e pela expressiva voz de Maria Repas, acompanhada nas secções de refrão por outros membros do grupo e contando ocasionalmente com rara voz de contralto de Susana Moody, também intérprete de viola de arco.

No passado domingo, o Americantiga Ensemble, dirigido por Ricardo Bernardes, voltou a juntar-se à companhia teatral 33 Ânimos, para um concerto encenado. Em comparação com a bem-sucedida proposta em torno da figura de D. Maria I do ano passado, o resultado obtido na presente edição foi menos consistente. Entre dois mundos, com texto de Ricardo Cabaça, propunha um diálogo filosófico durante um encontro fictício entre um indígena sul-americano, educado pelos jesuítas nas missões dos territórios em disputa pelas coroas espanhola e portuguesa, e um jovem rei português (na interpretação dos actores Miguel Cunha e Victor Yovani).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A figura do monarca, que umas vezes faz lembrar D. João V, outras D. José, é ridicularizada por um figurino de roupão e chinelos, e algumas alusões à actualidade mostram-se pouco consequentes. Mas o texto funciona bem como um de fio condutor de um programa musical muito apelativo, com repertório ibérico e italiano levado pelos jesuítas para a América Latina e outras peças escritas entre os séculos XVI e XVIII.

A riqueza musical da selecção foi o ponto forte, sendo bem defendida pelos cantores do agrupamento, tanto a solo como em conjunto. O grupo instrumental tocou com grande energia rítmica e musicalidade, mas o conjunto ressentiu-se ocasionalmente na coesão, talvez como consequência dos diferentes graus de experiência neste repertório e nas práticas de execução históricas dos seus membros.

Entre outras obras, destaca-se o belíssimo Kyrie em stile antico da Missa de G. Giorgi, em estreia moderna, cantado apenas por vozes masculinas e contando com dobragens instrumentais (uma prática que não estava em uso na Capela Real de Lisboa na época do compositor, mas se usava noutros locais); uma ária da oratória de Sousa Carvalho Isacco figura del redemptore, cantada admiravelmente pelo contratenor Paulo Mestre; a exuberante Missa Encarnación, de Giovanni Bassani (na versão de Zipoli encontrada num convento do Paraguai); o vilancico Ilustre Sol do Oriente, também em estreia moderna a partir de manuscritos da Catedral de Évora; o divertido diálogo em A cantar um vilancico de Roque Ceruti (na interpretação eloquente de João Pero Afonso e Pedro Morgado); e como apoteose o brilho vocal e instrumental do Dixit Dominus, de Carlos Seixas.

PUB

PUB