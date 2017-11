A marca portuguesa Lola Wants chegou a semana passada ao mercado e tem como principal objectivo “revolucionar as tendências da lingerie feminina”. “A ideia sempre foi aliar o conforto e a qualidade ao design arrojado e actual”, revela Bárbara Magalhães, uma das criadoras da marca.

Há um ano que a designer juntou-se à amiga Sofia Samsudin para criar uma nova marca porque sentiam que, nas existentes, havia sempre uma característica em falta: “Ou têm qualidade e são confortáveis ou têm um design sensual e não são confortáveis.”

A colecção foi inspirada no cinema. “Queríamos criar uma colecção de peças intemporais e decidimos dar aos produtos nomes de filmes de todos os tempos”, conta Magalhães, formada em design. Além da lingerie, a nova etiqueta está também presente em “bodies, sleep ware, numa curta linha de maternidade e em algumas opções para bridal”, ou seja, para noivas, que podem ser encontradas no site, informam as sócias.

A fase inicial do processo de criação baseou-se numa pesquisa detalhada, de forma a conseguirem lançar vários modelos que se adaptassem a diferentes tipos de corpos, explica Sofia Samsudin. Depois da pesquisa, ou seja, desde o Verão do ano passado até agora, começaram a transpor o desenho para a realidade, passando pela escolha de materiais e pela confecção, continua. “O resultado foi uma linha de lingerie madura que não deixa de ser juvenil. Queríamos ter peças para usar no dia-a-dia, mas sem perder a irreverência.”

Paixão partilhada

Bárbara Magalhães explica que as mulheres olham para a lingerie como um elemento do seu look. “Cada vez mais é uma tendência mostrar a lingerie. Também sou a favor de que se use uma lingerie elegante, ousada e bonita por baixo de roupas com transparências.”

Inteiramente dedicadas ao projecto, as duas criadoras conheceram-se em Londres enquanto estudavam design. Como viviam juntas, depressa perceberam que desenhar peças de lingerie era uma paixão partilhada. “Sentimos logo esse desejo de criar uma marca nossa. Passados alguns anos decidimos dar seguimento a esse sonho e estamos há um ano a trabalhar na marca”, conta Bárbara Magalhães. Embora a assinatura nas peças seja Lola Wants, a empresa tem o nome do bairro londrino onde as amigas moraram, Shoreditch Company.

Fabricadas em Portugal, as peças estão disponíveis no site da marca. Também podem ser encontradas na loja Hay Carmo, no Chiado, em Lisboa.

Texto editado por Bárbara Wong

