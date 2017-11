Já sabemos como vai ser o modelo de soutien com cristais Swarovski, com será o modelo adornado com ouro e pedras preciosas e que haverá asas de anjos desenhadas por Olivier Rousteing. Para quem não vai desfilar na famosa passerelle da Victoria's Secret, no próximo dia 28 de Novembro, em Xangai, haverá sempre uma T-shirt que poderá vestir.

PUB

Nesta terça-feira, a Vogue francesa destacou o Fantasy Bra que será usado pela modelo Elsa Hosk, que desfilará num vermelho vibrante embelezado por 275 mil cristais da Swarovski, 200 metros de fita e um par de asas criadas pelo designer belga de plumas Serkan Cura. À modelo sueca juntar-se-á a brasileira Lais Ribeiro que usará o Champagne Nights Fantasy Bra, com ouro e pedras preciosas, e cujo preço estimado é de dois milhões de dólares, cerca de 1,6 milhões euros.

Outra das novidades é que a Victoria’s Secret colaborou com o designer francês Olivier Rousteing da Balmain, que foi convidado para desenhar as asas de anjo das modelos que pisarão a passerelle de Xangai, com o tema Punk Angels.

PUB

Haverá também uma colecção-cápsula alusiva ao rock'n'roll e onde as consumidoras poderão encontrar peças que vão da lingerie às T-shirts.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Victoria's Secret decidiu ainda homenagear as suas modelos ao criar uma colecção de T-shirts brancas em algodão (22,33 euros), com fotografias a preto e branco de momentos de algumas destas modelos.

PUB

PUB