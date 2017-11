Alana Martina nasceu no domingo, no hospital universitário Quirón Salud, a poucos quilómetros da residência de Cristiano Ronaldo em Madrid. E a mãe, Georgina Rodríguez, já restabelecida, resolveu publicar uma fotografia ainda no hospital.

A modelo de 22 anos escreve como é maravilhoso ser mãe. Agora, com a chegada de Alana Martina, está a "experimentar uma felicidade suprema" pois a família "está completa". Rodríguez agradece ao pessoal hospitalar pelo acompanhamento durante a gravidez e o parto. Agradece à família, amigos e conhecidos pelas mensagens, telefonemas e visitas. "E por último, mas não menos importante", aos fãs que apoiam o casal e mandam "os seus maiores desejos e boas energias em forma de mensagem".

"Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela saúde da nossa pequena Alana Martina e pela dos nossos outros três pequenos da casa, os quais estou desejosa de abraçar e de os comer com beijos", termina a companheira do capitão da selecção portuguesa.

Nas imagens que Georgina Rodríguez tem partilhado nas redes sociais, mostra-se sempre muito carinhosa com os outros filhos de Cristiano Ronaldo. Recorde-se que o atleta recorreu à gestação de substituição para ser pai de Cristiano Júnior, dez anos, e de Mateus e Eva, nascidos em Junho passado.

A quarta filha de Ronaldo nasceu no domingo e na segunda-feira o jogador do Real Madrid regressou aos treinos, para preparar o jogo contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado.

