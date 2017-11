A Direcção-Geral da Saúde confirmou esta manhã de segunda-feira a morte da quinta vítima de legionella. Em comunicado, a DGS detalha que se trata de uma vítima "do sexo feminino, de 76 anos de idade, que esteve internada neste hospital. No âmbito deste surto".

No mesmo comunicado assinado por Graça Freitas, o organismo sublinha que as indicações epidemiológicas apontam para um abrandamento e resolução do surto. Até ao momento, salienta-se que nove doentes tiveram já alta clínica.

O comunicado não refere qualquer alteração ao número de doentes infectados, cujo último balanço apontava para 46 doentes.

A legionella é a bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infecção, podendo ir até dez dias.

Esta segunda-feira, a TSF avançou que a presença de legionella voltou a ser identificada em Mangualde, Viseu, onde em 2016 já tinha sido detectada. As medidas implementadas à data não terão resolvido o problema.

