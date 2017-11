O Ministro da Saúde pediu nesta segunda-feira desculpa às vítimas do surto de Legionella do hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, que já levou à morte de cinco pessoas e conta com 48 infectados. E pediu responsabilidade civil no caso de se vir a apurar que alguém não cumpriu as suas responsabilidades de vigilância.

PUB

“Tenho a lamentar mais um óbito relacionado com surto de Legionella. O Governo acompanha a posição de que os utentes são credores de um pedido de desculpa do hospital, das empresas que tinham obrigação de fazer vigilância, da Administração Regional de Saúde (ARS) e de mim próprio, que tutelo a área”, disse Adalberto Campos Fernandes, durante o debate sobre o orçamento da saúde para 2018.

Horas antes, o Direcção-Geral da Saúde actualizou o balanço do surto que teve origem no hospital S. Francisco Xavier, com a notificação de mais uma morte e dois novos casos de infecção notificados, elevando o número de óbitos para cinco.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tudo faremos para que se apurem todas as responsabilidades. Não se pode fazer com esta matéria nenhum tipo de demagogia. Não se pode excluir a convivência com esta bactéria, mas não pode ser desculpa para que os hospitais e as empresas não estejam reguladas por legislação mais exigente e um quadro sancionatório mais firme e, por isso, congratulamo-nos com a proposta do Bloco de Esquerda para alterar a legislação”, afirmou o ministro.

“Tem de haver direito à reparação destas pessoas por quem, no domínio da responsabilidade civil, possa não ter feito aquilo que devia ter sido feito”, defendeu Adalberto Campos Fernandes. E adiantou que a Direcção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional Ricardo Jorge irão publicar orientações actualizadas e “orientações muito mais exigentes."

“Esperamos que, tal como indicam as previsões do comportamento do surto, estejamos na fase final do mesmo”, referiu.

PUB

PUB