Voltou a ser detectada legionella no Centro de Saúde de Mangualde, Viseu, avança esta segunda-feira a TSF, citando a Administração Regional de Saúde do Centro. O problema tinha surgido há cerca de um ano e o caso foi arquivado pela Entidade Reguladora da Saúde, mas percebeu-se que as medidas implementadas, nomeadamente a desinfecção da água da rede, não resolveram de vez a presença da legionella.

PUB

A presença de legionella foi detectada no âmbito da vigilância implementada depois do primeiro caso de 2016, numa colheita realizada a 19 de Outubro.

De acordo com a Administração Regional, o caso não representa qualquer "risco iminente para a saúde pública". Por precaução, foram fechadas as torneiras de água quente e alguns sectores do centro de saúde, detalha à TSF o delegado de saúde da zona, João Pedro Pimentel.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A solução ideal será fazer obras no centro de saúde, defende João Pedro Pimentel, apontado a existência de condições que facilitam o aparecimento de legionella, nomeadamente torneiras que poucas vezes são abertas.

O mais recente balanço da Direcção-Geral da Saúde aponta para que existam actualmente 46 pessoas infectadas pelo surto, que já provocou quatro mortes.

A legionella é a bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infecção, podendo ir até dez dias.

PUB

PUB