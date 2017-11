As duas associações que representam os bombeiros voluntários e os profissionais uniram-se para criar a Federação Nacional de Bombeiros Portugueses (FNBP). O novo organismo será apresentado esta terça-feira numa conferência de imprensa conjunta, em Lisboa.

Numa nota divulgada esta segunda-feira, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários sublinham que criam a federação “para defender os bombeiros portugueses, e ter assento e representação em todos os órgãos de decisão política e legislativa em matéria de bombeiros”. Assumem que pretendem “fazer parte da gestão do fundo social do bombeiro” e das “estruturas da Escola Nacional de Bombeiros”.

Um dos objectivos da constituição da nova federação “passa por clarificar a representação dos bombeiros portugueses”, segundo o comunicado. Faz-se assim alusão a uma confusão recorrente de muitos que pensam que a Liga dos Bombeiros Portugueses representa os bombeiros propriamente ditos, ignorando que esta organização representa na realidade as associações humanitárias que controlam as corporações.

Aliás, quem tem assento nesta confederação são os dirigentes das associações humanitárias (daí que os corpos de bombeiros sejam entidades privadas) e os comandantes por elas escolhidos. Os bombeiros que integram as corporações não estão representados na Liga, que, no entanto, gere o Fundo de Protecção Social do Bombeiro.

