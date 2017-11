António Figueiredo, ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado e principal arguido da "Operação Labirinto", que investiga alegada corrupção nos vistos gold, disse nesta segunda-feira de manhã, em tribunal, que toda a ajuda que deu a amigos para que estes conseguissem autorizações permanentes de residência em Portugal teve como objectivo "dar uma imagem acolhedora da administração pública".

PUB

Foi através deste antigo dirigente que os processos para a obtenção de vistos que diversos cidadãos de nacionalidade chinesa tinham no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram acelerados ou mesmo dispensados de serem instruídos com toda a documentação exigida por lei.

António Figueiredo responde agora pelos crimes de corrupção, tráfico de influência e prevaricação. Continuará a prestar depoimento da parte da tarde. "Havia aqui uma componente de serviço público, independentemente de estar a ajudar um amigo", justificou o ex-dirigente, salientando o contributo que com isso deu para o desenvolvimento do país. Apesar de o julgamento ter começado há nove meses, é a primeira vez que o principal arguido presta declarações.

PUB

"Era esse o conceito que eu tinha, ajudar quem precisa", disse, acrescentando que chegou a fazer o mesmo com pessoas que não conhecia de lado nenhum. Não negou que, a certa altura, eram as secretárias quem tratava dos processos dos amigos.

A tese que apresentou, a de ter ajudado os candidatos a vistos gold de forma desinteressada não parece, porém, ter convencido o presidente do colectivo de juízes que o ouviu. "Nem toda a gente tem acesso ao gabinete do presidente do Instituto dos Registos e Notariado", observou o magistrado.

PUB

PUB