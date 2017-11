Santana: “Todos os governos cativam, há uns que descativam mal”

Pedro Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, considera não ter gerado qualquer mal-estar na bancada parlamentar do partido ao elogiar as cativações feitas pelo ministro das Finanças Mário Centeno. O que quis dizer – esclareceu esta segunda-feira aos jornalistas – é que “todos os Governos cativam, há uns que descativam mal”.

PUB

Depois de ter elogiado Centeno numa entrevista ao DN e TSF do passado sábado, Santana Lopes começou por considerar que a sua posição tem pontos em comum com a do PSD na medida em que o grupo parlamentar “tem criticado um uso exagerado das cativações e também alguma falta de transparência”. “Nisso eu estou de acordo”, disse aos jornalistas, à saída de uma reunião com a Confederação Empresarial de Portugal. Até porque – acrescentou – “se eu dissesse mal das cativações estaria a criticar o meu próprio Governo que fez cativações de 15%”. O problema é quando um governo “não é lesto” a descativar.

O candidato reiterou a sua posição de fazer elogios quando considerar necessário. “Quem não for capaz de dizer que Portugal tem seguido uma política financeira positiva – mérito do anterior e do actual Governo – não está a ver a realidade”, afirmou.

PUB

Santana Lopes reconheceu que a área da saúde “tem problemas de financiamento” e defendeu que nas cativações devem excepcionar as “despesas com pessoal, os juros da dívida e a saúde”. Sem querer pronunciar-se sobre o papel do Estado no caso do surto de legionella por ainda não ter certezas sobre o que aconteceu, o ex-primeiro-ministro não tem dúvidas de que os incêndios deste Verão são um “falhanço do Estado”, mas que nesta “sucessão de acontecimentos” nem todos têm a ver com dinheiro. Alguns “insólitos – como a interrupção de velórios” – revelam “desnorte desta maioria” desde as autárquicas. “A maioria parlamentar está a recompor-se”, afirmou.

PUB

PUB