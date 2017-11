A bancada parlamentar do PSD considera “lastimável” que o primeiro-ministro se venha justificar com um despacho do Governo anterior sobre iniciativas a realizar no Panteão Nacional quando devia “assumir a responsabilidade pela decisão” do executivo.

A posição foi assumida num requerimento parlamentar que a bancada social-democrata enviou a António Costa com dez perguntas a propósito do jantar de encerramento da Web Summit. “É lamentável que o actual Governo, há mais de dois anos a governar, continue a querer responsabilizar tudo e todos ao invés de se assumir como o Governo que Portugal precisa”, lê-se no requerimento.

Os deputados querem saber se o programa da Web Summit – onde constava a realização do jantar – foi "enviado por mail a membros do Governo", se o primeiro-ministro teve conhecimento "directo ou indirecto" da iniciativa e se foi convidado para o evento.

Os sociais-democratas querem ainda saber se António Costa, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, “patrocinou um jantar no Panteão Nacional”, e se “teve de algum modo conhecimento desse jantar de 2013”.

