A CGTP questiona a decisão do Governo de acabar com a transferência extraordinária do Orçamento do Estado (OE) de cerca de 430 milhões de euros para cobrir o défice do sistema de Segurança Social. No parecer sobre OE para 2018, aprovado na semana passada, a central sindical defende que a opção “é incoerente com a necessidade do reforço dos meios da segurança social por via da diversificação das fontes de financiamento” e exige que se olhe para o sistema de uma forma integrada.

A CGTP diz não compreender a eliminação da transferência e lembra que o Programa Nacional de Reformas prevê uma redução gradual.

No OE para 2018, pela primeira vez nos últimos sete anos, o Governo não prevê qualquer transferência extraordinária do OE para cobrir o défice do sistema previdencial, um valor que nos anos da crise superou um milhão de euros e que em 2017 será de cerca de 430 milhões de euros. Essa decisão é justificada pela conjugação de dois efeitos: o aumento das receitas das contribuições, decorrente do aumento do emprego e da massa salarial, e a diminuição da despesa com subsídio de desemprego.

A central liderada por Arménio Carlos não concorda com a decisão. “O Governo invoca a melhoria da situação financeira, quando o Programa Nacional de Reformas, de Abril deste ano, prevê uma redução gradual. Não se compreende a mudança de orientação. O facto é que a Comissão Europeia tem vindo a insistir na redução das transferências do Estado para a Segurança Social, num claro propósito de redução dos direitos da Segurança Social”, refere-se no parecer a que o PÚBLICO teve acesso.

A CGTP constata ainda que há uma redução de 111 milhões de euros das transferências para o cumprimento da Lei de Bases da Segurança Social sem que se explique a razão. “Menos despesa prevista?”, questiona.

A CGTP não coloca objecções às medidas do OE relacionadas com a diversificação das fontes de financiamento, em particular a consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) de uma parte das receitas do IRC, verba que se junta ao Adicional ao IMI já previsto em 2017. Porém, “a soma [destas duas fontes de receita] é de apenas 120 milhões de euros, quando a redução das duas referidas transferências, a extraordinária e o cumprimento lei de bases, excede os 530 milhões de euros”, refere a central.

“De acordo com as contas que fizemos, e ao contrário do que nos disse o ministro das Finanças na concertação social a propósito do OE para 2018, há uma redução de mais de 400 milhões de euros em relação a este ano”, acrescenta Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP.

Para o responsável, não é suficiente reforçar os recursos atribuídos ao FEFSS, é preciso pensar na sustentabilidade do sistema, “apostando na criação de emprego com direitos e com salários justos”. Além disso, defende a ampliação das fontes de financiamento, em particular “através de uma receita adicional resultante da criação de uma taxa sobre o valor acrescentado líquido das empresas".



Na posição sobre o OE, a CGTP “valoriza” algumas das medidas previstas no OE, em particular o aumento das pensões ou o descongelamento das progressões nas carreiras, mas defende que ainda são “limitadas”.

“O OE 2018 tem necessariamente de ir muito mais longe no que concerne à melhoria dos salários, das progressões e carreiras profissionais na Administração Pública, bem como ao nível da política fiscal, das pensões e protecção social, dos serviços públicos e das funções sociais do Estado”, enuncia o dirigente da CGTP, acrescentando que esta é uma oportunidade “para reduzir a despesa supérflua com as PPP e a banca privada e aumentar a receita através de uma política fiscal mais justa”.

Arménio Carlos tem a expectativa de que, até ao final da semana, os partidos que sustentam o Governo no Parlamento apresentem propostas que melhorem o OE. Até sexta-feira, os partidos podem apresentar propostas de alteração ao OE que será votado no final de Novembro.

