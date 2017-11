António Costa

Gosto da forma como o primeiro-ministro tem abordado as questões da devolução da perda de rendimentos que os portugueses sofreram durante os anos em que Passos Coelho governou o país. Concordo e defendo que é necessária uma abordagem diferente das questões relacionadas com a obrigação social a que o Estado está obrigado perante os portugueses e que tudo deve ser feito para que todos os portugueses consigam ter condições de vida suficientes e dignas.

As criticas do PSD e do CDS são sempre as mesmas e têm por base um raciocínio que já faliu. Todavia, como português e defensor da igualdade de direitos, peço ao primeiro-ministro António Costa que não se deixe embalar por meros exercícios de probabilidades e conseguindo manter sempre os pés bem assente no chão, porque só tal atitude possibilitará que os portugueses saiam definitivamente beneficiados, alcance para todos os portugueses, com o OE 2018, o patamar de equilíbrio económico-financeiro a que todos têm direito.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Nos cem anos da Revolução

Que celebramos hoje, cem anos após o triunfo de uma revolução que marcou o mundo em que vivemos?

1) Os milhões de mortos que a loucura de Estaline decidiu?

2) Um evento que permitiu a assinatura dessa vergonha que foi o pacto entre os nazis e os estalinistas em Agosto de 1939 e que abriu as portas à II Guerra Mundial e aos 55 milhões de mortos?

3) A instauração de ditaduras que da Hungria ao Vietname, da Albânia ao Cambodja, da China a Cuba, desfizeram milhões de famílias e causaram quase cem milhões de mortos, deportados e exilados?

Sim, o regime nascido em Novembro de 1917 foi, em conjunto com o nazismo, o pior que o ser humano produziu num século que, apesar desses dois "ismos", foi também um tempo de coisas muito boas para Humanidade.

Manuel Alves, Lisboa

Legionella

Há três anos houve mortos em Vila Franca de Xira pela acção da bactéria infeciosa da legionella.

Agora, num hospital, outro surto mortal. Será que se tiraram todas as ilações daquela tragédia?

Afigura-se-nos que não… A legislação prevê que haja normas de fiscalização que têm de ser praticadas. Desde 2010, o número de mortes em contexto hospitalar tem vindo a aumentar e somos os "campeões" da Europa.

Em 2013, a austeridade cega do desgoverno anterior, retirou a boa regra de inspecção aos equipamentos que propagam a bactéria. Porquê? O mecanismo de obrigatoriedade de inspecção,

manutenção e monitorização dos aparelhos de ar condicionado e torres de refrigeração têm de ter uma intervenção periódica de prevenção. Estas mortes são inaceitáveis e jamais poderiam ter ocorrido por falhas de fiscalização. Quais as medidas para evitar novo surto? Urge dotar os serviços com todos os meios para se agir em conformidade.

Pode-se matar a bactéria da legionella, desde que hajam boas práticas preventivas. A vida é impagável!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

