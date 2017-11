O site de denúncias Wikileaks e Donald Trump Jr., filho do actual Presidente dos Estados Unidos, trocaram mensagens privadas no Twitter durante a campanha para as eleições presidenciais de 2016, revelou a revista norte-americana The Atlantic, citando documentação entregue pelos advogados de Trump Jr. a investigadores do Congresso que conduzem um inquérito às suspeitas de interferência russa no processo eleitoral.

PUB

A troca de mensagens revela que Trump Jr. divulgou o trabalho do Wikileaks a pedido daquela organização, que esta partilhou informação com o filho de Trump em privado e que foram feitas inúmeras solicitações, incluindo a de que o Presidente dos EUA sugerisse à Austrália a nomeação de Julian Assange, o fundador do Wikileaks, para o cargo de embaixador australiano em Washington.

“Em relação ao sr. Assange: Obama/Clinton colocaram pressão sobre a Suécia, o Reino Unido e a Austrália (o seu país natal) para perseguir ilegalmente o sr. Assange. Seria muito fácil e útil se o seu pai sugerisse à Austrália a nomeação de Assange como embaixador em Washington”, lê-se na mensagem citada no artigo da The Atlantic.

PUB

Assange, recorde-se , está exilado na embaixada do Equador em Londres, no Reino Unido, desde 2012, inicialmente para evitar a extradição para a Suécia, onde era procurado por suspeita de crimes de violação, e actualmente por receio de um eventual pedido de extradição por parte dos Estados Unidos, onde o fundador do Wikileaks é procurado pela divulgação ilícita de milhares de documentos da diplomacia e das Forças Armadas dos EUA.

O Wikileaks é acusado pelos serviços de inteligência e segurança dos Estados Unidos de ser uma das peças centrais da campanha russa de interferência nas presidenciais de 2016, tendo divulgado emails roubados à candidatura da democrata Hillary Clinton, que acabaria por perder as eleições.

PUB

PUB