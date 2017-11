Um palco, um microfone e uma balada. O cenário era o do jantar que marcou a visita às Filipinas do Presidente dos EUA, Donald Trump, neste domingo. O protagonista foi o próprio anfitrião. “Tu és a luz do meu mundo, a outra metade do meu coração”, começou por cantar o Presidente Rodrigo Duterte, acompanhado por uma banda, e dirigindo-se ao líder da Casa Branca. Ouvem-se palmas no auditório e Duterte esboça um tímido sorriso.

“Senhoras e senhores, cantei sem ser convidado seguindo as ordens do comandante-chefe dos Estados Unidos”, justifica o Presidente filipino, quando termina a interpretação da música Ikaw (Tu, em português).

PUB

PUB

A música interpretada por Duterte pretence a uma cantora filipina, Pilita Corrales. A cantora de 78 anos é considerada uma diva nacional e foi com ela que Duterte dividiu o dueto.

Duterte e Trump estavam ambos vestidos de igual, com uma camisa tradicional do país anfitrião, feita de fibra da planta de abacaxi, bordada à mão e de cor creme. O vestuário tradicional foi usado por todos os líderes presentes.

Para além de Trump e Duterte estavam mais 17 líderes no jantar de gala da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que juntou também China, Rússia, Japão, Canadá, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, e aconteceu nas Filipinas. O país de Duterte é o último que o Presidente norte-americano visita no seu périplo asiático, que começou no Japão e incluiu Coreia do Sul, China e Vietname.

As Filipinas e os EUA têm sido aliados históricos estratégicos desde a Segunda Guerra Mundial – os dois países têm um tratado que obriga à defesa militar do aliado em caso de ataque –, mas as suas relações enfraqueceram com a aproximação do líder filipino à China e à Rússia. Em Setembro de 2016, Duterte chamou mesmo “filho da puta” a Barack Obama.

O Presidente filipino lidera uma operação de larga escala contra o tráfico de droga, causa de milhares de homicídios e acusações de violação dos direitos humanos. Desde que Duterte foi eleito, estima-se que a sua estratégia de combate ao tráfico de droga tenha resultado em mais de 3900 mortes por parte da polícia. Outras milhares de mortes ficaram por explicar. O Governo garante que as autoridades agem em legítima defesa, mas críticos afirmam que as execuções acontecem discricionariamente, cita a agência Reuters.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o tema, Duterte não deixou espaço de manobra para Trump. Na última semana, o Presidente das Filipinas afirmou que mandaria o líder norte-americano "demitir-se" caso trouxesse para cima da mesa a discussão dos direitos humanos, cita a Reuters.

Esta segunda-feira, um responsável da Casa Branca afirmou que o líder dos EUA fez uma “breve” menção ao tema dos direitos humanos durante o seu encontro com o homólogo filipino, depois de, em Maio, Trump ter sido criticado por ter elogiado o trabalho de Duterte no combate às redes de tráfico de droga. Já o representante de Duterte afirmou que não houve nenhuma referência ao tema dos direitos humanos ou às mortes extra-judiciais, de acordo com a Reuters.

Durante a visita, Trump afirmou que os dois países tinham uma “óptima relação” e sublinhou que a cerimónia foi conduzida de uma forma “bonita” pelo Presidente das Filipinas.

PUB

PUB