A estátua já lá se encontrava desde 2014, mas só agora é que o museu De Mata Trick Eye, na cidade de Yogyakarta, ilha de Java, Indonésia, decidiu remover a escultura de cera de Adolf Hitler que tinha como fundo uma fotografia de grandes dimensões do campo de concentração de Auschwitz, com a inscrição “Arbeit mach frei” sobre o portão da entrada. Os visitantes eram encorajados a tirar selfies frente a esta iconografia…

A desmontagem da “instalação” foi feita pelo museu na noite de sexta-feira passada – noticia a Associated Press (AP) – após denúncia e pressão exercida pelo Simon Wiesenthan Centre, de Los Angeles, além de outras organizações judaicas e de grupos de defesa dos direitos humanos.

A Human Rights Watch, por exemplo, considerou “doentia” a exposição e a exploração da imagem de Hitler associada ao mais célebre campo de extermínio de judeus, que ele patrocinou, e no mesmo sentido se pronunciou o Simon Wiesenthan Centre, que se tem ocupado da denúncia de eventos e leituras que negam a existência do Holocausto.

A figura de cera de Hitler encontrava-se no museu de Java desde há já três anos, ao lado de uma centena de outras figuras “famosas” da História.

Os responsáveis pelo De Mata Trick Eye – inaugurado em Dezembro de 2013, único museu em 3D da ilha de Java e um dos maiores do mundo no género – começaram por defender que a exposição era “divertida” e muito procurada pelos visitantes. Mas acabaram por ceder aos protestos, e além da estátua de Hitler retiraram também a fotografia do campo de concentração onde um milhão de judeus foram exterminados no decorrer da 2.º Guerra Mundial.

Num país com a maior população muçulmana no mundo, mas também com uma relevante comunidade judaica – nota a AP –, este não é um episódio isolado nos tempos mais recentes. No início deste ano, um café decorado com iconografia nazi, e mesmo com empregados envergando uniformes da SS (a organização paramilitar que suportou o partido nazi de Hitler), foi encerrado na sequência de violentos protestos. Também em 2014, um vídeo de uma banda pop de apoio à candidatura presidencial do antigo militar e empresário Prabowo Subianto – que viria a ser derrotado nas urnas pelo actual Presidente, Joko Widoho – recorria ao imaginário nazi.

