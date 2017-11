Os pedidos para o afastamento de Roy Moore, o ainda candidato a senador do Partido Republicano pelo Alabama, partem já do líder da maioria republicana no Senado. Mitch McConnell pediu esta segunda-feira que Moore fosse afastado das eleições especiais para o Senado marcadas para Dezembro no Alabama (convocadas para encontrar o sucessor de Jeff Sessions, que foi nomeado por Donald Trump para o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos) depois de o candidato ter sido acusado de ter abusado duas adolescentes e de ter assediado outras menores.

"Eu acredito nas mulheres", disse McConnell.

Este pedido surge na sequência de uma primeira denúncia que surgiu na quinta-feira num artigo publicado pelo Washington Post. Aí, o jornal conta como Moore, em 1979, então com 32 anos, abordou de forma imprópria Leigh Corfman, na altura com 14 anos. Além disso, relata-se que o candidato republicano, agora com 70 anos, perseguiu três outras adolescentes décadas antes deste episódio com Corfman.

No domingo, e durante um discurso num comício eleitoral no Alabama, Moore reagiu, e afirmou que o artigo do Washington Post não passava de “notícias falsas” e de uma “tentativa desesperada de travar” a sua campanha eleitoral, cita o The Guardian. Além disso, o republicano garantiu que irá processar o jornal.

Nesta segunda-feira surgiu mais uma denúncia relacionada com o comportamento de Moore. Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Beverly Young Nelson acusa-o de a ter assediado quando tinha 15 e 16 anos. O candidato republicano também nega esta acusação. "É absolutamente falso. Nunca fiz nada do que ela diz que eu fiz. Nem sequer conheço esta mulher", disse no Alabama.

Moore reagiu ao pedido de McConnell no Twitter pedindo, por sua vez, o afastamento deste. “A pessoa que se deve afastar é… Mitch McConnell. Ele falhou perante os conservadores e tem de ser substituído”. Não é, porém, a primeira vez que Moore pede o afastamento de McConnell da liderança da bancada republicana no Senado, tendo-o feito em Setembro durante um comício de campanha.

Pat Toomey, senador republicano pela Pensilvânia, defendeu também que as explicações dadas por Moore sobre as acusações foram insuficientes e disse que o Partido Republicano deveria ter outro candidato no Alabama.

A Casa Branca também reagiu. A porta-voz Sarah Huckabee tinha já defendido que Moore deveria ser afastado caso se confirmassem as denúncias. Questionado sobre o caso, Donald Trump remeteu para o comunicado da sua porta-voz.

