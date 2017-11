A Arábia Saudita anunciou esta segunda-feira que a coligação liderada pelo país no combate aos rebeldes xiitas no Iémen vai começar a reabrir os aeroportos e portos no país mais pobre do mundo árabe.

O anúncio, noticiado pela Associated Press (AP) a partir do Cairo, surge alguns dias após um ataque rebelde com mísseis balísticos lançado pelas milícias huthis contra Riad, capital da Arábia Saudita.

“O primeiro passo neste processo será realizado no prazo de 24 horas e inclui a reabertura de todos os portos nas áreas controladas pelo Governo do Iémen reconhecido internacionalmente e apoiado pela coligação”, anunciou a missão da Arábia Saudita nas Nações Unidas (ONU), em comunicado.

O documento precisa que os portos em questão são os de Áden, Mocha e Mukalla. Já quanto aos portos localizados em territórios ocupados ou disputados pelos rebeldes, como é o caso de Hodeida, a missão pediu à ONU o envio de uma equipa de especialistas para assegurar que as armas não sejam objecto de contrabando.

A coligação árabe diz assim esperar evitar “o tráfico de armas, munições, mísseis e dinheiro, que são normalmente fornecidos pelo Irão aos rebeldes huthis”, acrescenta o comunicado.

A Arábia Saudita anunciou o fecho de todos os portos depois de um ataque com mísseis balísticos no passado dia 4 de Novembro em Riad, perto do aeroporto internacional, alegadamente perpetrado pelos rebeldes xiitas huthis.

Tanto este país como os Estados Unidos acusaram o Irão de fornecer o míssil balístico usado nesse ataque, acusação que foi negada pelos rebeldes huthis. Por sua vez, o Irão negou também ter fornecido qualquer arma ao Iémen, embora apoie os huthis e venha alertando para o número de baixas civis causadas pelos ataques aéreos ao território, liderados pela coligação árabe.

