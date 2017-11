A vereadora da CDU na Câmara do Porto vai votar a favor da proposta da maioria para revogar a entrega da recolha de lixo a privados em 50% da cidade, mas defende a remunicipalização de todos os serviços de limpeza.

Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, a comunista Ilda Figueiredo explicou ser a favor da proposta que vai ser apresentada na reunião camarária de terça-feira, pela maioria do independente Rui Moreira, com vista "à não adjudicação e a consequente revogação da decisão de contratar serviços de recolha de resíduos indiferenciados e limpeza pública" para metade da cidade.

No entanto, a vereadora alerta estar ainda em vigor uma concessão dos serviços de limpeza em 50% da cidade, iniciada em 2008, defendendo por isso que a anulação do concurso lançado pela actual maioria em 2016 deve servir para voltar a municipalizar toda a limpeza do Porto.

"Vamos votar a favor da revogação do concurso. Isso é claro. Porque o que está em causa na proposta é apenas a revogação do concurso. Mas temos questões a colocar e defendemos que a Câmara remunicipalize todos os serviços de recolha de lixo e limpeza", explicou Ilda Figueiredo.

Belmiro Magalhães, deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto, destacou que a autarquia deve "aproveitar o erro" que foi este concurso "para remunicipalizar os serviços", prevendo verbas para o efeito já no orçamento para 2018.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, vai apresentar na reunião camarária de terça-feira uma proposta, a que a Lusa já teve acesso, para revogar a decisão de contratar serviços de limpeza, depois de o júri ter excluído todas as propostas apresentadas.

No documento, o autarca escreve que "a reponderação dos pressupostos que determinaram a decisão de contratar [...] passará por mandatar" a Empresa Municipal do Ambiente, entretanto criada, "a internalizar progressivamente a execução das tarefas". Isto, "sem prejuízo da possibilidade de recurso à contratação de terceiros para a execução de determinadas tarefas relativas aos serviços em causa", acrescenta.

No documento, o autarca lembra que, em 31 de Março de 2016, quando foi aprovada a decisão de lançar o concurso para contratar os serviços, "não se perspectivava a criação" da Empresa Municipal do Ambiente, aprovada por deliberação de 19 de Julho de 2016. Para além disso, refere Moreira, "o município não tinha capacidade para executar aqueles serviços sem o recurso a terceiros".

O presidente da autarquia recorda ainda que a Empresa Municipal do Ambiente foi constituída em Janeiro e que "a gestão e prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos e limpeza do espaço público do concelho" lhe foi delegada pela Câmara em Julho.

Para Belmiro Magalhães, perdeu-se tempo "e foram esbanjados recursos públicos".

Em relação ao concurso adjudicado pela anterior maioria, liderada por Rui Rio (PSD), o deputado alertou que, entre 2008 e 2016, estima que seja de "26 milhões de euros" o valor "da diferença entre o que estava previsto a Câmara gastar e aquilo que efectivamente gastou".

Assim, para a CDU, a proposta de revogação do concurso "deve ser acompanhada de um estudo das medidas necessárias para a efectiva remunicipalização integral da recolha do lixo e limpeza urbana" e de "um plano de investimentos com vista ao reforço da capacidade humana e técnica dos serviços".

A CDU defende ainda "a elaboração de uma informação actualizada e rigorosa sobre os prazos, custos e detalhes dos serviços prestados no âmbito das concessões ainda em vigor", bem como "a realização de uma auditoria que contribua para explicar a dimensão da diferença entre os valores da proposta base, da adjudicação e aqueles que efectivamente têm sido pagos".

"O posicionamento que Rui Moreira/CDS assumirem relativamente a estas propostas será clarificador sobre as suas intenções futuras", sustentam os comunistas.

