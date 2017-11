Nu Integral é um retrato da praia da Galé

Praia da Galé, concelho de Grândola. A falésia impõe-se na paisagem lunar e é a protagonista deste projecto fotográfico, que revela uma antiga "paixão terrena e arrebatadora" ("Mas mantida em silêncio") de Francisco Duarte Mendes. A série Nu Integral é "uma viagem", "um confronto entre o real e o imaginado" com uma "dimensão simbólica". É o retrato de uma paisagem, de uma arriba fóssil "já sem vida", uma arriba que já não é modelada pela acção da água do mar. "O local, ainda que estático, tem escarpadas, muito bem talhadas, sendo a sua beleza impressionante. O efeito modelado aliena-nos da abrasão marítima", diz o autor, que descreve a paisagem como "uma inquietação estética constante". "A vista de cima permite alcançar as diversas dimensões do espaço e do tempo. Ali tudo pára. Só ao fundo existe o horizonte. De baixo, o olhar é abrigado por trilhos indizíveis e o odor da natureza manifesta-se de forma agreste." As fotografias são, no seu entender, "pedaços fragmentados" também, uma "reconstrução do todo". "Conhecer esta paisagem é um exercício para o observador, exigindo da sua parte uma entrega, um sentimento de afectividade, um estado de espírito".