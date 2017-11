Taylor Swift liderava as nomeações aos prémios europeus de música do canal MTV, mas foi o canadiano lusodescendente Shawn Mendes, de 19 anos, que acabou por ser eleito Melhor Artista, superando assim a cantora norte-americana e outros nomes mediáticos da indústria discográfica — entre eles Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar e Miley Cyrus. Shawn Mendes recebeu ainda o Prémio Melhor Música, com There's nothing holdin' me back, e o Prémio Maiores Fãs.

A cerimónia dos prémios europeus de música (EMA) da MTV acontece anualmente há mais de 20 anos, em diferentes cidades europeias. Em 2005, os prémios foram entregues em Lisboa. Este ano, a cerimónia realizou-se em Londres, na SSE Arena, em Wembley, Londres.