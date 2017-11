O júri do concurso relativo à expansão da rede de metro do Porto seleccionou seis dos 12 concorrentes para apresentarem propostas com vista à nova Linha Rosa e ao prolongamento da Linha Amarela, divulgou a empresa Metro do Porto nesta segunda-feira.

De acordo com a empresa gestora da rede, os seis projectistas pré-qualificados pelo júri têm até ao dia 30 para apresentarem as propostas do projecto para a Linha Rosa, que ligará a estação de São Bento à Casa da Música e para o prolongamento da Linha Amarela até Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia. O primeiro destes investimentos está orçado em 2,6 milhões de euros, ao passo que o segundo tem um custo estimado de 2,1 milhões de euros.

As propostas vão ser avaliadas com base no preço e na valia técnica e a Metro do Porto espera fazer a adjudicação até ao fim de Dezembro. As obras deverão decorrer "entre 2019 e 2022".

Em termos de avalição dos candidatos, o preço das propostas tem um peso de 70%, e o restante fica para a valia técnica da solução que cada candidato vier a apresentar.

A empresa revela ter recebido "no final da semana passada o relatório final do júri do concurso público internacional para a elaboração dos projectos das duas novas linhas", que tinha sido lançado a 6 de Setembro. "Dos 12 concorrentes à pré-qualificação, o júri validou a admissão de seis", acrescenta.

Os escolhidos são os seguintes agrupamentos de empresas/consórcios:

Fase/Ayesa;

Tecnofisil/Typsa/JMENGLOB/Pais Mamede & Malato/Adão da Fonseca;

IDOM;

LCW/Amberg/Grid;

COBA/Viaponte/Gibb;

Sener

A Metro do Porto destaca que "qualquer um destes seis concorrentes está habilitado a apresentar propostas quer para a elaboração do projecto da Linha Rosa quer para o prolongamento da linha Amarela".

A Linha Rosa será "totalmente subterrânea", numa extensão de 2,5km, e terá quatro novas estações projectadas por Eduardo Souto Moura – o arquitecto responsável pelo desenho da primeira fase do Metro. O percurso desta linha desenvolver-se-á entre São Bento, Cordoaria/Hospital de Santo António, Galiza/Centro Materno-infantil e Casa da Música/Rotunda da Boavista".

No que toca ao prolongamento da Linha Amarela, cuja extensão vai crescer 3,2 quilómetros, estão previstas três novas estações entre Santo Ovídio e Vila d'Este (concelho de Gaia) e implica um prazo de execução mais curto, descreve a Metro do Porto.

A Metro do Porto espera lançar os concursos para as empreitadas até ao final de 2018, "de modo a que as obras arranquem, no Porto e em Vila Nova de Gaia, nos primeiros meses de 2019 e venham a ficar concluídas em 2022".

"No seu conjunto, as novas linhas vão servir, diariamente, mais de 33 mil pessoas, cobrindo importantes pólos de procura. O investimento global nesta fase de expansão da rede (projectos incluídos) é na ordem dos 290 milhões de euros", refere a empresa.

