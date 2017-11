A ANA, que detém a concessão dos aeroportos nacionais, já entregou ao Governo a proposta formal para o aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa, que passa pela criação de uma nova infra-estrutura no Montijo. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente executivo da ANA, Carlos Lacerda, num evento dedicado aos 75 anos do aeroporto Humberto Delgado.

Agora, e uma vez dado este passo, o primeiro de vários, haverá “um trabalho de aprofundamento e detalhe das várias dimensões da proposta” da ANA, afirmou Carlos Lacerda.

Além da nova estrutura para aviação civil no Montijo – a chamada estratégia Portela +1 –, que implicará a saída de parte da Força Aérea que está no local, o plano implica também novos investimentos do aeroporto Humberto Delgado.

De acordo com Carlos Lacerda, os novos investimentos “deverão estar já disponíveis no Verão IATA 2018”, como é o caso de duas novas portas de embarque foro do espaço Schengen ou a renovação do espaço de check-in.

