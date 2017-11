Ivo Vieira deixou o comando técnico da Académica, anunciou nesta segunda-feira o clube da II Liga de futebol, em comunicado publicado no seu site oficial.

PUB

“A gerência da SDUQ da Associação Académica de Coimbra/OAF vem por este meio informar os sócios, adeptos e demais interessados que o contrato com o treinador Ivo Ricardo Abreu Vieira foi cessado, pelo que, a partir deste momento, deixa de desempenhar as funções para as quais tinha sido admitido no início da época”, lê-se.

De acordo com o comunicado, “apesar desta situação inesperada, a gerência da SDUQ da AAC/OAF irá, brevemente, apresentar um novo treinador para a equipa de futebol profissional que se enquadre no projecto desportivo e nos objectivos assumidos para a presente temporada, que, obviamente, se mantêm intactos”.

PUB

Com 13 jornadas disputadas, a Académica ocupa a sexta posição da II Liga, com 20 pontos, a cinco dos lugares de promoção.

O nome do treinador madeirense, de 41 anos, que já orientou Nacional, Marítimo e Desportivo das Aves, tem sido associado ao Estoril-Praia, da I Liga.

PUB

PUB