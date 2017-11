O cantor norte-americano Marilyn Manson vai voltar ao Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo dia 27 de Junho, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything Is New.

O músico regressa assim ao palco onde actuou em 2009 para agora apresentar o seu décimo disco, Heaven Upside Down, lançado no dia 6 de Outubro (edição Loma Vista Recordings e Caroline International).

“O disco que para muitos é uma prova da capacidade de Marilyn Manson de surpreender e continuar a dar voz a fortes polémicas chega dois anos após o bem-sucedido The Pale Emperor e foi feito em parceria com o guitarrista Tyler Bates, conhecido pela composição de bandas sonoras para quase uma centena de filmes, entre os quais Guardiões da Galáxia (James Gunn, 2014, 2017 e com um terceiro capítulo já em pós-produção) e 300 (Zack Snyder, 2006)”, nota a promotora em comunicado.

A Everything Is New realça ainda que o novo disco conta com fortes elementos de álbuns anteriores, como o primeiro assinado já como Marilyn Manson, Portrait of an American Family (1994), e Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death), de 2000, “tendo, no entanto, novas influências vindas do rap e do post-punk".

Marilyn Manson (nome artístico de Brian Warner, nascido em 1969 no estado do Ohio) está já na estrada com a The Heaven Upside Down Tour – esta quarta-feira actua em Estocolmo, na Suécia –, e o concerto no próximo ano em Lisboa realizar-se-á na véspera de um triplo espectáculo em Madrid.

Os bilhetes para o Campo Pequeno serão colocados à venda já esta quarta-feira, 15 de Novembro, com preços entre os 29 e os 39 euros.

Manson voltará a Portugal já sem o baixista Twiggy Ramirez, despedido da banda no final de Outubro, depois de ter sido acusado de violar a ex-namorada durante a década de 1990, diz a agência Lusa. Ao anunciar o fim da relação profissional com o músico acusado, Manson aproveitou para revelar que o baixista iria ser “substituído na próxima digressão”, através de uma mensagem na rede social Twitter.

