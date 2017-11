O American Dream dos LCD Soundsystem vai passar por Portugal em Junho de 2018, com duas actuações da banda de James Murphy no Coliseu de Lisboa.

PUB

Os bilhetes estarão à venda na próxima sexta-feira, dia 17 de Novembro, e segundo a promotora dos concertos, a Everything is New, as datas das actuações serão 19 e 20 de Junho. Em 2011, os LCD Soundsystem, banda norte-americana que acumula o estatuto de culto e o sucesso junto do grande público, anunciaram num concerto no nova-iorquino Madison Square Garden o que viria a ser um interregno na sua carreira, mas que foi visto como um fim. O fim da "banda mais relevante da primeira década do século XXI", como escreveu o PÚBLICO à época.

O hiato quebrou-se em 2015, com um single de Natal, para depois se concretizar o regresso e um quarto álbum de estúdio, American Dream, já em Setembro deste ano.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sucessor de This is Happening (2011) estrear-se-á em Lisboa depois de uma última passagem dos LCD Soundsystem por Portugal, no ano passado, no Festival Paredes de Coura. A sua primeira actuação no país foi a primeira vez foi em 2005 na discoteca Lux, em Lisboa, tendo também sido os mestres-de-cerimónia de verdadeiras festas ao ar livre nos festivais Super Bock Super Rock em 2007 e Alive! em 2010.

Os bilhetes para cada noite da banda em Lisboa, a primeira vez em 12 anos que se apresentam em nome próprio em Portugal, têm preços entre os 35 e os 39 euros.

PUB

PUB