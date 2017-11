Quando Amália cantava os poetas e as músicas de Alain Oulman, diziam os músicos “vamos às óperas!” E essa é uma imagem que irresistivelmente nos assalta a memória quando ouvimos o cantaor catalão Miguel Poveda: também ele, voz magnífica caldeada nas peñas do flamenco, parece levar para territórios do canto lírico o cante, sem jamais sair dele, como aliás Amália sempre fez com o fado. O percurso de Poveda, das raízes flamencas às coplas, da voz dos poetas às ambiências mais pop que contaminam alguns dos seus temas mais recentes, mantém-se ainda assim fiel à arte que sempre o norteou.

Miguel Poveda Íntimo

Lisboa, Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian

Sábado, 11 de Novembro, às 21h

Lotação esgotada

Na noite de 11 de Novembro, perante um Grande Auditório da Gulbenkian esgotado, Poveda começou com os poetas: primeiro com Guerra a la guerra por la guerra, de Rafael Alberti, depois com El poeta pide a su amor que le escriba, de García Lorca. Dois temas que fazem parte do seu mais recente disco, Sonetos y Poemas para la Libertad (de 2015), ao qual voltaria depois, com Querido Guerra (que Luis Eduardo Aute escreveu e Pedro Guerra musicou), não sem antes cantar Donde pongo la vida pongo el fuego, poema de Ángel Gonzalez também musicado por Pedro Guerra. Este início, que constituiu a primeira parte do espectáculo, fez-se já com todos os músicos em palco (Joan Albert Amargós, piano; Jesus Guerrero, guitarra; e Paco González, percussão) e foi, digamos, a parte mais flamenco-pop. As orquestrações de Amargós para o novo disco dão-lhe esse ar, que a muitos agradará e outros acharão estranho, mas Poveda redime-o com interpretações de grande nível. E ao ouvi-lo tudo se esquece. Até porque, antes de passar à segunda parte, ele cantou maravilhosamente (rematando-o com shhh) El silencio, de Lorca: “Oye, hijo mío, el silencio./ Es un silencio ondulado,/ un silencio,/ donde resbalan valles y ecos/ y que inclina las frentes/ hacia el suelo.”

Veio depois o momento mais “cante jondo” (no CCB, em 2014, foi ao contrário: este abriu, e só depois se passou às coplas com Amargós ao piano). Saiu o pianista e ficaram Guerrero e González, guitarra e cajón, para uma exibição flamenca por alegrías, onde se ouviu também uma bulería que Poveda sempre canta: Qué disparate! Manteve-se, nos palos seguintes, a sensação de encantamento que o canto de Poveda proporciona e que teve um dos seus momentos mais altos quando cantou a capella perante um silêncio ainda mais profundo da audiência, que depois rebentou em significativos aplausos. E quando ele, descendo do palco, andou pela sala cantando, a cumplicidade com o público foi total, pois nessa aproximação a naturalidade do canto afastou qualquer vedetismo.

Passou-se, então, à terceira parte, assegurando os músicos uma rapsódia instrumental, a abrir, onde couberam Lisboa antiga e Canção do mar, a ressoar nas teclas do piano de Amargós. Jesus Guerrero, na guitarra, cumpriu, mas foi impossível não lembrar Juan Gomez “Chicuelo”, “vulcão de múltiplas cores”, que no CCB foi deveras brilhante. O regresso de Miguel Poveda ao palco fez-se com En el último minuto, ouvindo-se depois, num alinhamento inteligente e equilibrado, temas como Ay, mi hermanita! ou Para la libertad, de Miguel Hernández, a fechar a noite com a força de um hino transcendente.

O encore, após fortes aplausos, fez-se primeiro com Meu fado meu (escrito por Paulo de Carvalho), que Miguel Poveda cantou com Mariza no filme Fados de Carlos Saura, há precisamente dez anos. Na altura, cantou-o apenas em castelhano, mas agora arriscou cantar também em português e saiu-se muito bem. O final fez-se com Mis tres puñales, com Poveda e os músicos a saírem do palco ao som da música, cantando e tocando.

Um espectáculo onde Miguel Poveda voltou a comprovar a sua excelência e mestria como cantaor. Não suplantou o concerto mágico de 2014 no CCB, de tão boa memória, mas confirmou, mais uma vez, que Poveda é um intérprete extraordinário, dos maiores.

