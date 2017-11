Graças a acordos com as autoridades portuárias da Catalunha, que abrange 22 portos, a empresa com sede em Barcelona, Sea2see, ajuda os pescadores de toda a região a trazer cerca de uma tonelada de resíduos plásticos para a costa a cada três dias. O material é utilizado para fazer óculos de sol.

Para cada par de óculos são recolhidos cerca de dez quilos de lixo. A Sea2see separa o que pode usar e o resto é vendido a outras empresas para outras actividades, como o fabrico de fios de nylon, por exemplo.

O fundador da empresa, François Van den Abeele, contou ao The Independent que mais de 90% do material que os pescadores recolhem pode ser reciclado. O plástico utilizável é transformado, derretido e usado para fazer os óculos. “Os pescadores tinham uma má reputação por contribuir para a poluição oceânica ao descartar as suas redes. Agora, pode dizer-se que estão orgulhosos por fazer parte deste projecto”, explicou o empresário ao jornal britânico.

Anualmente, os barcos de arrasto deixam frequentemente no mar cerca de oito milhões de toneladas de detritos de plástico que não só são responsáveis por prender os animais, como por matá-los, já que estes o ingerem pois confundem-no com alimento.

Apesar de ter sido difícil fazer com que as pessoas acreditassem no seu produto, os óculos Sea2see já estão à venda em Espanha, Itália, Holanda e Bélgica. Van Den Abeele também está em negociações com distribuidores australianos e norte-americanos. Além disso, a marca chegou recentemente às finais dos prémios Chivas Venture, que procuram destacar as novas empresas que têm um impacto social positivo.

Recentemente, os óculos de sol apareceram numa conferência das Nações Unidas, quando foram usados pelo vice-primeiro-ministro belga, que incentivou a compra deste produto.

Van den Abeele pretende ampliar a gama de produtos da empresa às áreas do ski, snowboard e outros desportos de acção.

