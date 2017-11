Gostava de se sentar numa sanita feita de malas da Louis Vuitton? Se a resposta for sim, a artista Illma Gore criou o trono dos seus sonhos.

A criação durou cerca de três meses a fazer e foram usadas 24 malas diferentes, avaliadas em 15.000 dólares, cerca de 13.000 euros. A sanita encontra-se exposta em Santa Monica, Califórnia, e está à venda por 100.000 dólares, ou seja, 86.000 euros.

Illma Gore é uma artista de origem norte-americana e australiana, radicada em Los Angeles, e ficou conhecida por fazer um retrato de Donald Trump nu com um pénis diminuto, a que chamou "Make American great again", o slogan da campanha presidencial do republicano.

No início de 2016, foram várias as galerias norte-americanas que recusaram-se a expor o quadro, acabando este por atravessar o Atlântico e ser mostrado em Londres. Na altura, a artista foi ameaçada não só com a abertura de processos, mas também por apoiantes de Trump. Illma Gore chegou mesmo a ser agredida, no regresso aos EUA, e partilhou a sua experiência nas redes sociais.

