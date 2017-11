Não há muro em volta, Andreia não está presa, mas o controlo penal molda-lhe os dias. A mãe e a irmã estão na prisão feminina de Santa Cruz do Bispo e o pai na contígua, o irmão e o cunhado estão na de Paços de Ferreira. Ela está a fazer as vezes de mãe dos sobrinhos de 15 e 13 anos.

A família foi enrolada num dos maiores processos de tráfico julgados no Grande Porto – 85 pessoas, distribuídas por três grupos, foram acusadas de traficar cocaína e heroína entre 2012 e 2015 no Porto; já em Abril deste ano, 61 foram condenadas, 26 das quais a penas de prisão efectiva. No mesmo processo, seguiu um tio de Andreia, a ex-companheira do irmão e o seu actual companheiro.

Há muito que, como mostrou a antropóloga Manuela Ivone Cunha, parece haver uma ligação directa entre as prisões e os bairros minados pelo tráfico de drogas. As estratégias de controlo da venda directa enchem as prisões de pessoas unidas por laços de parentesco, amizade ou vizinhança.

Mobilizam-se redes informais de apoio a quem foi preso e às crianças e aos idosos que ficam atrás, nota Rafaela Granja, autora do livro Para cá e para lá dos muros – Negociar relações familiares durante a reclusão (2017), resultado da tese de doutoramento em sociologia que defendeu na Universidade do Minho (2015). Tais cuidados tendem a ser assumidos por mulheres, isto é, companheiras, mães, irmãs, tias, “numa clara reprodução da desigualdade de género, da desigualdade na divisão do trabalho”.

“Muitas vezes, estamos a falar de famílias de baixos recursos”, observa aquela socióloga. A reclusão de um ou vários membros agrava ou catalisa essa situação de vulnerabilidade. “Quando não há disponibilidade económica, o número e a frequência de visitas tende a diminuir. Por vezes, têm de ser feitas escolhas difíceis entre mais visitas e mais conforto ou bem-estar. Nalguns casos, estamos a falar de coisas tão básicas como não ir ao médico para ir à visita.”

Andreia ia nos 21 anos e estava a terminar o curso de estética quando a família foi detida. Demitiu-se e assumiu a guarda dos sobrinhos. Não tem só de garantir que os rapazes recebem os cuidados adequados. Tem de auxiliar a mãe, o pai, a irmã e o irmão, distribuídos por três cadeias. Passou a organizar-se com rendimento social de inserção, abonos, pensões de alimentos.

Entre as 11h e as 12h e entre as 17h e as 18h, Andreia está de telefone em riste. Antes do almoço ou antes do jantar, formam-se filas a partir das cabines das prisões. O Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, em vigor desde 2011, só permite a cada um fazer uma chamada de cinco minutos por dia nas cabines. Acontece estarem “todos” a tentar telefonar ao mesmo tempo. “Dão um toque. Se tocar mais de que quatro vezes já come a chamada. Tenho de ter cuidado para não rejeitar a chamada. Já me aconteceu rejeitar e comer a chamada”, diz ela.

Ao fim-de-semana, é um rodopio. “Eu tenho de me dividir. As visitas não são à mesma hora e como é evidente há visitas que eu não vou”, diz Andreia. A visita do irmão ora é de manhã, ora de tarde. Quando calha ao sábado de manhã, coincide com a do pai. “Para ir a um, não vou a outro.”

Às vezes, Andreia e os rapazes vão de autocarro. Outras vezes, apanham boleia. Há uma tia, a Lígia, que os conduz quando pode. Não entram mais de três pessoas de cada vez. Juntam-se as visitas da mãe, Ana, e as da irmã, Patrícia, e assim já podem entrar seis familiares. Para facilitar a vida da ex-cunhada, Cira, o filho dela, de oito anos, entra em nome da avó Ana. Assim, a outra avó, a que cuida dele, pode entrar com a irmã dele, de quatro anos, e uma tia, que lhe dá apoio.

Andreia não vai carregada com comida. Não tem meios para isso. E o regulamento reduziu a entrada a um quilo por semana. Leva-lhes pão fatiado, croissants, peru, frango ou vitela. Na feminina de Santa Cruz do Bispo, só deixam entrar carne se for assada e fatiada. Há uns tempos, a tia Lígia levou bifanas e ficou à porta.

Lígia nem gosta de se lembrar. “O guarda disse: ‘Essa carne não entra.’ Não gostei do tom. Perguntei. ‘Porquê?’ Ele respondeu: ‘Não é carne assada.’ E eu perguntei: ‘Qual é a diferença? A carne assada a gente mete no forno, a bifana vai para o tacho.’ Ele ficou irritado. E eu pequei porque respondi. ‘Você vai baixar o dedo porque não está a falar com um familiar seu!’” Ficou três meses inibida de entrar.

“Apesar das dificuldades”, no trabalho de campo, Rafaela Granja tem encontrado em mulheres como Andreia “orgulho por ajudarem as pessoas que estão na prisão e por evitar que as crianças vão para instituições”. “Orgulham-se de fazer subsistir um sentido de família, um sentido de família unida, resiliente”.

