O Panteão Nacional já foi palco de concertos, exposições, espectáculos de bailado e lançamentos de livros, confirmou ao PÚBLICO a Direcção-Geral do Património Cultural, sem, no entanto, quantificar o número de eventos que se realizaram no local. E, claro, também houve jantares, como o polémico evento da Founders Summit na sexta-feira.

Há fotografias e vídeos espalhados pelo Facebook, Instagram e Twitter. Os participantes no jantar de fundadores da Web Summit no Panteão Nacional ficaram deslumbrados e foram registando imagens desse “lugar extravagante” que identificam como a Igreja de Santa Engrácia, construída no século XVII e onde se encontram os túmulos de algumas das mais importantes personalidades da História de Portugal. O túmulo de Vasco da Gama é um dos mais fotografados, mas também há registos que mostram como os “founders” puderam andar com algum à-vontade no Panteão, subindo até ao terraço, com vista para o Tejo, e até à cúpula.

PUB

PUB

Nos vídeos que registam o momento em que Paddy Cosgrove se dirige aos convidados, ouve-se o co-fundador da Web Summit dizer: “Falei com o ministro e ele diz que é a primeira vez que há aqui um jantar”. Mas nem era a primeira vez, nem se sabe ainda a que ministro se referia (ou seria um sacerdote, outro dos significados da palavra "minister" em inglês?).

Como se sabe, o jantar da Founders Summit não foi o primeiro. Imagens publicadas no site da empresa Casa do Marquês, gerida pelo ex-futebolista José Eduardo, mostram as mesas preparadas no corpo central do Panteão Nacional para um jantar “Dynamic & Partner” em 2013.

Foto

Já este ano, a 16 de Outubro, a empresa pública NAV (Navegação Aérea) também usou o espaço para um jantar de gala de trabalhadores homenageados. As fotos do jantar estão publicadas no Facebook da empresa e a realização do evento foi confirmada ao Observador pela directora de comunicação da empresa. O contrato, aliás, está publicado no portal Base, onde se fica a saber que a NAV pagou 17.600 euros pelo serviço à empresa de catering José Bengaló Unipessoal. O jantar realizou-se no Panteão, com direito a welcome drink, refeição com entrada, dois pratos, sobremesa e bebidas, bengaleiro, facilidade de estacionamento e música ambiente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto

E já em 2003 o Panteão Nacional tinha sido utilizado para o lançamento do quinto livro do Harry Potter.

Veja mais imagens na fotogaleria que abre este artigo

PUB

PUB