Ainda não começou o reboliço. A Pastelaria Garrett está calma. Não há filas nem pressa. Mas já há bolos-reis e raínhas a sair regularmente dos fornos sagrados, parando só o tempo de serem cobiçados e mandados embrulhar pelos bolomonárquicos que por lá fazem questão de passar, como quem quer a coisa já vai para quase um ano de disciplina e paciência.

Falta pouco para a histeria natalícia, culminando na mesa que colocam à porta da pastelaria, carregada de torres de bolos e uma balança incansável, já com muitos anos disto.

Mais acima na mesma Avenida de Nice, na Quinta do Saloio, ainda não chegaram os panettoni. Será que regressarão os irresistíveis Tre Marie?

No Corte Inglés da Beloura já há mas parecem ser todos da mesma marca, Chiostro di Saronno. Não são nada maus mas há milaneses menos industriais e muito melhores (G.Cova, Marchesi, Sant Ambroeus, Peck, Vergani etc).

Entre um panettone e um bolo-rei é sempre impossível decidir: ambos têm de estar presentes a toda a hora, para assistir às constantes mudanças de opinião.

Para o bolo-rei há mais uma semana de tréguas antes da corrida para o Natal. É quando ele está o mais delicioso possível, não estando sujeito às pressas que tanto queimam como encruam. Ainda se pode escolhê-lo com tempo e cuidado, dentre uma ampla selecção de exemplares mais bem ou mal cozidos, com distintas manchas de frutas. Eu, por exemplo, só gosto da laranja e das cerejas, abominando o figo, a abóbora, a pêra e a aldrabice do açúcar.

E você?

