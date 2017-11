Manchas na Segurança Privada

Os comportamento dos cidadãos, revela muitas vezes a sua postura na vida, perante episódios para os quais não estão devidamente preparados, pelo que muitos encaram a resposta física, traduzida nas agressões de uns sobre os outros, quando o diálogo deveria sobrepor-se à violência que gera violência, que mais não é do que um ato de cobardia dos mais fortes sobre os mais fracos.

O recente episódio de violência com elementos de segurança privada não reflecte o comportamento da generalidade daqueles que todos os dias procuram desempenhar as suas funções de forma correta, ainda que muitos comportamentos possam ser o reflexo da falta de formação, e da desmotivação sentida por muitos profissionais, bem como das más práticas de algumas empresas que tratam os operacionais ao seu serviço, apenas como números adoptando práticas internas que violam as leis em vigor.

É lamentável que as entidades competentes só actuem depois de ocorrências graves que mancham a imagem da classe, pelo que é urgente que os lobbies que sustentam e permitem as más prácticas sejam averiguadas, todos aqueles que enriquecem à custa de quem dá o seu melhor pelo cliente sejam severamente punidos e as entidades competentes cumpram o seu dever de forma eficaz, ou assistiremos na segurança privada a mais ocorrências que tornam os cidadãos inseguros.

Américo Lourenço, Sines

Preço da manteiga

O preço da manteiga no mercado Europeu disparou, ao longo do último ano, atingindo um valor recorde. Em França, onde existe uma grande procura deste produto, os supermercados estão a sofrer uma enorme ruptura de stocks. A maioria dos analistas consideram o aumento do consumo da China e as más colheitas anuais, como os principais responsáveis pela subida do preço da manteiga e consequente escassez. No entanto, os fatores apontados são de natureza global e não afectam apenas a França, o que significa, que essa ruptura tem outra explicação.

Assim sendo, a falta de manteiga nas prateleiras resulta do poder monopolista de um pequeno grupo de grandes distribuidores, que negoceiam com uma estrutura fragmentada de pequenos e médios produtores, espremendo as suas margens e proveitos. Em resposta, os produtores uniram-se e decidiram exportar a sua produção para o mercado alemão, que oferece um preço bastante superior e atractivo, o que está a levar à paralisação de determinados serviços de consumo gauleses.

Em Portugal, as grandes cadeias de supermercado são conhecidas por práticas de preços agressivas, que limitam e exploram os pequenos produtores, levando a que muitos sejam obrigados a sair do mercado ou a entrar em insolvência. As autoridades portuguesas continuam bastante permissivas relativamente a estas estratégias, o que poderá levar a que possam ocorrer rupturas de stocks de determinados produtos típicos ou regionais. Quando existe uma grande assimetria de poder negocial, o Estado deve regular e fiscalizar as actividades, procurando proteger as partes mais desfavorecidas.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

